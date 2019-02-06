Путин обязал ставить россиян на воинский учёт по месту фактического проживания

Президент России Владимир Путин обязал граждан без регистрации по месту жительства вставать на воинский учёт по месту фактического проживания. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас, согласно законодательству, граждане должны состоять на воинском учёте по месту жительства или пребывания. В соответствующем подзаконном акте будет определён порядок постановки на воинский учёт (на основании справки с места учёбы или работы).

Значительное число призывников, которые являются студентами вузов (особенно в Москве и Санкт-Петербурге), по различным причинам не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. Из-за этого они не могут быть поставлены на воинский учёт и не призываются на военную службу, если лишаются права на получение отсрочки от призыва.