Многоэтажное здание обрушилось в Стамбуле, под завалами могут быть люди

Читайте также

Многоэтажное здание обрушилось в Стамбуле, под завалами могут быть люди

105

Фото: © Twitter/Jenan Moussa

Шестиэтажное здание обрушилось в районе Малтепе в Стамбуле, под завалами могут быть люди. Об этом сообщают местные СМИ.

На месте работают спасатели. Подробности выясняются.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×