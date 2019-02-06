Жительница Ижевска трижды меняла фамилию, чтобы не платить долг

ФССП отправляла запросы в паспортные столы и банки, чтобы выяснить, какое имущество есть у должницы.

Жительница Ижевска три раза меняла фамилию и место жительства, чтобы скрыться от судебных приставов, рассказали в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

По информации ведомства, женщина по фамилии Паздерина, выйдя замуж, сменила её на Паздерину-Славкину. При этом на неё с данной фамилией было возбуждено несколько дел на сумму более восьми миллионов рублей.

Затем, как отметили в Службе судебных приставов Удмуртии, женщина оставила лишь часть фамилии — Славкина — и переехала в Санкт-Петербург. На эту фамилию сумма долга составила ещё пять миллионов рублей.

На следующую фамилию — Богданова — у судебных исполнителей были документы на долг в 15,5 миллиона. Таким образом, по данным ведомства, она стала должна более 28 миллионов рублей.

ФССП отправляла запросы в паспортные столы и банки, чтобы выяснить, какое имущество есть у должницы. Так как по адресу регистрации женщина не жила, на неё завели разыскное дело. Так приставы выяснили, где находится разыскиваемая.

Женщина была задержана в столичном аэропорту "Шереметьево". Сейчас она под подпиской о невыезде, уточнили в ведомстве.