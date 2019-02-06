Минтранс требует жёстче наказывать за фиктивный техосмотр после ДТП под Калугой

Глава Минтранса Евгений Дитрих выступил за ужесточение наказания за фиктивный техосмотр транспортных средств. Заявление прозвучало в ходе правительственного часа в Госдуме. Ужесточение, на его взгляд, должно происходить за счёт создания необходимых механизмов проверки качества самой процедуры и обязательного устранения технических неисправностей, которые были выявлены в ходе ТО.

— Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу — техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, — заявил министр.

Отметим, что дискуссия вокруг этой темы возобновилась после страшной аварии с автобусом под Калугой, где погибли дети. Судя по диагностической карте, этот автобус, выпущенный 30 лет назад, проходил техосмотр в 2018 году, но не в Смоленской области, где эксплуатировался, а в Норильске Красноярского края. Следователи полагают, что техосмотр попросту фиктивный, как и два предыдущих — якобы проведённых в Чувашии и на Алтае. Подробнее о процедуре прохождения ТО водитель автобуса и его владелец теперь рассказывают на допросах: один из них уже арестован, второй задержан.

Напомним, 3 февраля автобус с детской танцевальной группой перевернулся по пути из Ярцево в Калугу. В результате ДТП погибло семь человек, трое из которых дети, 38 человек получили травмы различной степени тяжести.