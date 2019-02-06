Путин назвал квазиналогом комиссии за безналичный расчёт

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Путин назвал квазиналогом комиссии за безналичный расчёт

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Президент Владимир Путин на форуме "Деловой России" назвал квазиналогом комиссии за безналичный расчёт и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.

— Что касается использования "пластика" (банковских карт), то здесь вы правы, даже в некоторых странах ещё ниже [комиссия], для дебетовки — 0,2 процента, для кредитных — 0,3 процента. У нас 3 процента, и, конечно, это слишком много, это, конечно, квазиналог. Торговля развивается огромными темпами, здесь запретами не сделаешь ничего, это будет ограничительный рост. Если коллеги меня слышат, уверен, они тоже будут реагировать и это будет предметом нашего обсуждения с привлечением бизнеса, — пояснил глава государства.

Ранее Путин заявил, что необходимо предотвращать любые возможные манипуляции с электронными расчётами.

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