В СФ заявили, что Киев наплевал на украинцев, разорвав очередной договор с РФ

По словам члена Совета Федерации Анатолия Широкова, Киев делает очередную глупость в надежде на то, что "чем жёстче они будут "обходиться" с Россией, тем ближе они якобы станут к Европе".

Киев наплевал на граждан Украины, которые работают в России, разорвав соглашение об обмене с нашей страной правовой информацией. Об этом Лайфу заявил член Совета Федерации Анатолий Широков.

По его словам, иметь такой договор со страной, где верховенство права, трудно, так как власть на Украине пришла "в результате переворота антиконституционного, свободы и права граждан попираются ежедневно и многократно".

Широков отмечает, что Киев делает очередную глупость в надежде на то, что "чем жёстче они будут "обходиться" с Россией, тем ближе они якобы станут к Европе".

— Разрыв этих соглашений позволяет говорить о том, что украинской власти откровенно наплевать на тех украинцев, которые живут и работают в РФ. И в этом смысле получается, что их не интересует среда обитания их граждан, что ещё раз подчёркивает специфический такой характер украинской государственности, — резюмировал он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев разорвал с Москвой 49 соглашений. Он добавил, что действие ещё почти 50 договоров также будет прекращено.