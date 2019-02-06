Лавров рассказал, что помогает ему отвлечься от забот

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Лавров рассказал, что помогает ему отвлечься от забот

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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Министр отметил, что минимум раз в неделю играет в футбол, а летом любит сплавляться в Сибири на плотах.

Сергей Лавров рассказал, что занятие физкультурой и общение с семьёй помогают ему отвлечься от забот и отдохнуть.

— Наверное, спорт и общение с детьми, с внуками, у меня их трое уже. Это всегда радует. И спорт — это то, что отвлекает от различных забот, — сказал Лавров.

Министр рассказал, что минимум раз в неделю играет в футбол, и летом сплавляется в Сибири на плотах. По его словам, такая активность действительно отвлекает, потому что в этот момент думаешь только о выживании.

Как ранее писал Лайф, Сергей Лавров стал самым упоминаемым министром России в 2018 году.

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