"Осатанел". Захарова ответила на слова Порошенко о вине РФ в бедности украинцев

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"Осатанел". Захарова ответила на слова Порошенко о вине РФ в бедности украинцев

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Мария Захарова. Фото: © Facebook/Мария Захарова

По мнению дипломата, Киев делает всё для того, чтобы разорвать все экономические связи с Москвой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о виновности России в бедности украинцев.

— Пётр Алексеевич осатанел, по всей видимости: в здравом уме так даже врать не получится, — сказала Захарова, её слова приводятся на странице МИД в "Фейсбуке".

По словам дипломата, украинские власти регулярно отчитываются о том, что по их инициативе идёт разрыв связей с Россией, а "Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи" двух стран.

Как ранее сообщал Лайф, Киев решил разорвать ещё один договор с Россией. На этот раз речь идёт о соглашении об обмене правовой информацией.

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