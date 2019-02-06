Питерский учитель присвоил себе 400 тысяч, собранных для выпускного

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Питерский учитель присвоил себе 400 тысяч, собранных для выпускного

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Педагог забрал себе более 400 тысяч рублей, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом бывший школьный учитель, который обвиняется в присвоении денег, собранных на проведение выпускного вечера.

Как сообщает городская прокуратура, с сентября 2017 года по июнь 2018 года он собирал деньги на проведение выпускного вечера. Часть из них он отдал в качестве предоплаты за праздник, а оставшуюся сумму — более 400 тысяч рублей — оставил себе.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за "присвоение вверенного имущества в крупном размере".

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