Памятник Михаилу Ульянову может появиться в Москве

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Памятник Михаилу Ульянову может появиться в Москве

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Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Президент России Владимир Путин поручил правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке в Москве памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение было дано мэру Москвы Сергею Собянину по итогам встречи с деятелями театрального искусства.

Между тем российскому правительству поручено внести в законодательство изменения, а также согласовать с Союзом театральных деятелей России способы, этапы и методы достижения целевых показателей национального проекта "Культура".

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