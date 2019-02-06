Памятник Михаилу Ульянову может появиться в Москве

Президент России Владимир Путин поручил правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке в Москве памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручение было дано мэру Москвы Сергею Собянину по итогам встречи с деятелями театрального искусства.
Между тем российскому правительству поручено внести в законодательство изменения, а также согласовать с Союзом театральных деятелей России способы, этапы и методы достижения целевых показателей национального проекта "Культура".
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