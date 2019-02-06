Путин поручил правительству продумать поддержку бизнес-ангелов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны сформулировать предложения, которые простимулируют поддержку бизнес-ангелов (частных инвесторов в стартапы), число которых пока не велико. Он отметил, что речь в том числе о налоговых льготах.

— Важно сформировать стимулы для частных инвестиций, создавать особые условия, в том числе налоговые, для граждан, вкладывающих в стартапы свои личные средства. Их, как известно, весьма образно называют бизнес-ангелами, — заявил Путин в ходе форума "Деловая Россия".

Российский лидер попросил правительство вместе с "Деловой Россией" в короткие сроки представить предложения по данному вопросу. Он отметил, что одновременно считает целесообразным укрепить правовую защиту интеллектуальной собственности, сформировать привлекательные условия для регистрации патентов на территории РФ. Путин констатировал, что в данном направлении уже сделаны некоторые шаги.

Позже в ходе дискуссии на форуме президент отметил, что в РФ более 1,5 тысячи бизнес-ангелов, однако этого недостаточно.