Двух жительниц Томской области подозревают в финансировании ИГИЛ

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год преступницы переводили деньги на счёт, зарегистрированный на иное лицо.

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц, которых подозревают в финансировании террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Обвиняемые в 2015–2018 годах посредством системы удаленного доступа осуществляли неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности "ИГ"*, — говорится в сообщении.

Как отмечается, к преступлению причастен ещё один фигурант, но его местонахождение не удаётся установить в данный момент.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве осудили 11 участников ячеек ИГИЛ на сроки от 6 до 18 лет.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.