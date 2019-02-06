Двух жительниц Томской области подозревают в финансировании ИГИЛ

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц, которых подозревают в финансировании террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
— Обвиняемые в 2015–2018 годах посредством системы удаленного доступа осуществляли неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности "ИГ"*, — говорится в сообщении.
Как отмечается, к преступлению причастен ещё один фигурант, но его местонахождение не удаётся установить в данный момент.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве осудили 11 участников ячеек ИГИЛ на сроки от 6 до 18 лет.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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