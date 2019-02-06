Трутнев: Индекс промпроизводства в ДФО в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране

По словам полпреда округа, объём накопленных инвестиций за 2018 год составил 32 миллиона долларов.

Индекс промышленного производства на Дальнем Востоке в 2018 году превысил в полтора раза средний показатель по стране. Об этом заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

— По 2018 году индекс промышленного производства — 104,4%, в полтора раза выше, чем в среднем по России, и такие темпы наблюдаются уже несколько лет, — рассказал он журналистам.

За последние годы для улучшения инвестиционного климата было принято 39 федеральных законов и 167 актов правительства. Это привело к тому, что объём накопленных инвестиций в 2018 году составил 32 миллиона долларов — 32% от всех инвестиций за последний год. При этом Трутнев заявил, что недоволен темпами роста экономики.

— Удовлетворены ли мы тем, как идут дела? Ответ — не совсем. 4,4% — это неплохой темп роста, (даже. — Прим. Лайфа) для мировой экономики неплохой темп роста. Но президент РФ Владимир Владимирович Путин на прошлом Восточном экономическом форуме поставил перед нами задачу 6%, — добавил он.

Ранее стало известно, что Дальний Восток получит 65 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство социальных объектов: школ, домов культуры, спортивных объектов.