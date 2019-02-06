СМИ: В Венесуэле во время военных учений рухнул вертолёт

Пятеро военных ВС Венесуэлы пострадали в результате падения вертолёта в штате Кохедес на западе государства, сообщает интернет-издание Venezuela al Dia.
¿PREPARADOS PARA EEUU? Accidente de helicóptero de la Fanb deja al menos 5 heridos https://t.co/s98D5pbo1l pic.twitter.com/8YsTjSbyvL— DolarToday® (@DolarToday) 6 февраля 2019 г.
Согласно данным издания, ЧП произошло при отработке учений "по отражению вооружённой агрессии США". Причины аварии на данный момент не называются.
Сразу после инцидента пострадавшим была оказана необходимая медпомощь. У находившихся в вертолёте военных были диагностированы множественные ЧМТ, а также травмы грудной клетки и живота. На данный момент их жизни ничто не угрожает.
Представители ВС Венесуэлы пока не прокомментировали произошедшее.
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