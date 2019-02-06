Тело одного погибшего найдено после взрыва на месторождении в ХМАО

Один человек погиб в результате взрыва на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Ещё один числится пропавшим без вести. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошёл на Западно-Сургутском месторождении недалеко от Лянтора. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за повреждения нефтяной трубы.

— Также есть информация, что в результате происшествия один человек погиб на месте, а второй пропал. Его сейчас ищут, — сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали следователи.