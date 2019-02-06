Орешкин рассказал, как повысить доверие граждан России к правительству

Улучшение качества жизни россиян приведёт к повышению доверия населения к правительству. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах премии "Немалый бизнес".
— [Повысить доверие общества к правительству можно] ровно так же, как предпринимательство вернуло доверие к себе — через свою работу... Так же и правительство должно трудиться на благо общества, и всё, что мы делаем, должно приводить к улучшению качества жизни людей, — ответил он на вопрос, как увеличить уровень доверия общества к властям.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени