СМИ: Двое россиян попали в список наблюдателей ОБСЕ за выборами на Украине

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двоих россиян в список долгосрочных наблюдателей ОБСЕ за выборами президента на Украине. Об этом сообщает агентство "Укринформ", ссылаясь на информированный источник в дипломатических кругах.

По словам источника, такое решение было принято, несмотря на то, что украинский МИД требовал не принимать заявки "о регистрации наблюдателей от страны-агрессора".

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну российских наблюдателей. Ещё ранее соответствующий законопроект внесли в Верховную раду.

Выборы на Украине пройдут 31 марта.