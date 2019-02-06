СМИ: Двое россиян попали в список наблюдателей ОБСЕ за выборами на Украине

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двоих россиян в список долгосрочных наблюдателей ОБСЕ за выборами президента на Украине. Об этом сообщает агентство "Укринформ", ссылаясь на информированный источник в дипломатических кругах.
По словам источника, такое решение было принято, несмотря на то, что украинский МИД требовал не принимать заявки "о регистрации наблюдателей от страны-агрессора".
Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну российских наблюдателей. Ещё ранее соответствующий законопроект внесли в Верховную раду.
Выборы на Украине пройдут 31 марта.
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