Скучно. Школьник — однофамилец Трампа уснул во время речи президента в Конгрессе

Американский лидер пригласил мальчика из-за того, что в школе над ним насмехались из-за фамилии.

Школьник — однофамилец Дональда Трампа — Джошуа Трамп, которого пригласили в Конгресс США на выступление президента с посланием "О положении страны", заснул во время речи американского лидера.

Как сообщает телеканал Fox News, 11-летний школьник сидел вместе с супругой президента Меланьей и 9-летней Грэйс Элин, у которой ранее диагностировали опухоль мозга. Ближе к концу выступления Джошуа уснул, что тут же заметили фоторепортёры.

Сторонники Трампа посчитали этот случай "забавным", а вот его противники увидели в уснувшем школьнике "акт протеста".

Традиция приглашения гостей на выступление президента в Конгрессе зародилась в 1982 году — её начал Рональд Рейган. В этом году Трамп пригласил 13 человек: ветеранов военных действий, тяжелобольных и других.