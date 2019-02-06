Валидол подорожал на 10,5% за январь

Цены на эссенциале форте Н, напротив, уменьшились на 1,1%, сульфацетамид — на 0,4%, левомеколь — на 0,3%.

Цена на валидол в январе текущего года увеличилась на 10,5%, на корвалол — на 1,8%, следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.

— В январе среди наблюдаемых непродовольственных товаров самый заметный рост стоимости отмечался у отдельных видов медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол подорожал на 10,5%, корвалол — на 1,8%, — уточняется в материалах.

Настойка пустырника, аллохол, дротаверин, линекс, алмагель, бромгексин, метамизол натрия, супрастин, йод, перевязочные материалы подорожали на 1–1,6%. При этом цены на эссенциале форте Н уменьшились на 1,1%, сульфацетамид — на 0,4%, левомеколь — на 0,3%.