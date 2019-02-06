Дело группы Дятлова будет скрыто от широкой публики ещё 15 лет

Документы, относящиеся к трагедии на перевале, сами по себе открыты и не содержат грифа секретности.

Дело о гибели группы Игоря Дятлова в Свердловской области в 1959 году, находящиеся в Госархиве Свердловской области не будет доступно для ознакомления в течение 15 лет. Об этом сообщил хранитель фондов архива Андрей Стебаков в беседе с ТАСС.

— Ещё в течение 15 лет доступ к документам, связанным с уголовным делом группы Дятлова, будет ограниченным, — сказал Стебаков.

По его словам, в Федеральном законе "Об архивном деле в РФ" есть ограничение в порядке доступа к документам. Доступ может быть открытым, ограниченным и закрытым. Документы из уголовного дела группы Дятлова имеют именно ограниченный доступ.

Напомним, тургруппа во главе с Игорем Дятловым погибла 60 лет назад на перевале на Северном Урале. Обстоятельства гибели туристов так и не были установлены, однако существует более сотни версий произошедшего, включая сверхъестественные.

Ранее было названо условие, при котором может быть проведена эксгумация тел группы Дятлова.