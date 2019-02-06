Криминального авторитета Шакро Молодого этапировали в колонию. Причём в каком именно исправительном учреждении он будет отбывать срок, не уточняется.

— В понедельник его отправили по этапу, — сообщил РИА "Новости" адвокат криминального авторитета Тенгиз Папаскуа.

Напомним, Никулинский суд Москвы 29 марта приговорил Шакро Молодого к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство у владелицы ресторана Elements Жанны Ким и предпринимателя Льва Гарамова.