Суд приговорил хакера Лысенко к 13 годам колонии за хищение 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы признал виновным хакера Юрия Лысенко в хищении одного миллиарда рублей у банков при помощи специальной программы и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

По версии суда, группа кибермошенников, среди которых был гражданин Украины Юрий Лысенко, в 2014 году похитила средства у коммерческих банков. Обвинение считает, что деньги похищали посредством специальной программы.

Кроме Лысенко, сроки от 5 до 12 лет лишения свободы получили 11 его сообщников, ещё двое находятся в бегах.