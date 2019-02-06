Суд приговорил хакера Лысенко к 13 годам колонии за хищение 1 млрд рублей

Читайте также

Суд приговорил хакера Лысенко к 13 годам колонии за хищение 1 млрд рублей

181

Фото: © Pixabay

Мещанский суд Москвы признал виновным хакера Юрия Лысенко в хищении одного миллиарда рублей у банков при помощи специальной программы и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

По версии суда, группа кибермошенников, среди которых был гражданин Украины Юрий Лысенко, в 2014 году похитила средства у коммерческих банков. Обвинение считает, что деньги похищали посредством специальной программы.

Кроме Лысенко, сроки от 5 до 12 лет лишения свободы получили 11 его сообщников, ещё двое находятся в бегах.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×