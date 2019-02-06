Ценность искусства. Посетители выставки Куинджи стоят в очереди по 5 часов

Время ожидания в живой очереди на выставку Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве составляет от трёх до пяти часов. Об этом сообщается на главной странице сайта музея.

Напомним, картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена с выставки в Третьяковской галерее 27 января. Преступление совершил Денис Лупов, представившийся работником музея, его удалось задержать на следующий день. Сейчас вор находится под арестом, а саму картину вернули на выставку.