Ценность искусства. Посетители выставки Куинджи стоят в очереди по 5 часов

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Ценность искусства. Посетители выставки Куинджи стоят в очереди по 5 часов

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Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Фото: Wikimedia/Архип Иванович Куинджи

Время ожидания в живой очереди на выставку Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве составляет от трёх до пяти часов. Об этом сообщается на главной странице сайта музея.

<p>Скриншот: © L!FE</p>

Напомним, картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена с выставки в Третьяковской галерее 27 января. Преступление совершил Денис Лупов, представившийся работником музея, его удалось задержать на следующий день. Сейчас вор находится под арестом, а саму картину вернули на выставку.

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