Почта России и МВД перехватили более 90 кг сильнодействующих веществ

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Почта России и МВД перехватили более 90 кг сильнодействующих веществ

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По данным пресс-службы предприятия, работа по выявлению и пресечению канала велась более трёх месяцев.

Сотрудники Почты России совместно с МВД РФ пресекли крупную партию сильнодействующих веществ — более 90 кг. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

<p>Фото: © Почта России</p>

Работа по выявлению и пресечению канала велась более трёх месяцев. В результате были задержаны двое россиян. Вещества они продавали через интернет-магазин.

<p>Фото: © Почта России</p>

В отношении них заведено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

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