Почта России и МВД перехватили более 90 кг сильнодействующих веществ

По данным пресс-службы предприятия, работа по выявлению и пресечению канала велась более трёх месяцев.

Сотрудники Почты России совместно с МВД РФ пресекли крупную партию сильнодействующих веществ — более 90 кг. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Работа по выявлению и пресечению канала велась более трёх месяцев. В результате были задержаны двое россиян. Вещества они продавали через интернет-магазин.

В отношении них заведено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".