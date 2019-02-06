В Чехии умер режиссёр сказочного фильма "Три орешка для Золушки"

Артист также снял фильмы "Кто хочет убить Джесси?", "Пани, вы вдова" и "Девушка на метле".

В Чехии на 89-м году жизни умер режиссёр сказочного фильма "Три орешка для Золушки" Вацлав Ворличек. О его смерти сообщил его коллега Зденек Зеленка в своём фейсбуке.

— Скончался создатель всемирно знаменитой картины "Три орешка для Золушки" Вацлав Ворличек, который был автором и других замечательных фильмов, полных юмора, — написал Зеленка.

Среди других известных работ режиссёра такие фильмы, как "Кто хочет убить Джесси?", "Пани, вы вдова", "Девушка на метле", "Что, если поесть шпината?", "Летающий Честмир", "Жар-птица", "Лебединое озеро", телесериал "Арабелла". Но международную славу ему принесла киносказка "Три орешка для Золушки", снятая в 1973 году по мотивам известной сказки.