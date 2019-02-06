В Коми подростки две недели избивали сверстника, требуя у него 100 рублей

Сначала они требовали от него 700 рублей, потом 500, однако в конечном итоге остановились на сумме 100 рублей.

В Республике Коми подростки две недели избивали сверстника, требуя от него 100 рублей. Об этом сообщает сайт республиканского СУ СК РФ.

По данным следствия, 14-летний подросток вместе со своим 13-летним товарищем стали незаконно требовать у 12-летнего школьника денег, угрожая ему физической расправой. Сначала они требовали 700 рублей, потом 500, а в конечном итоге — 100 рублей.

— Ежедневно в течение двух недель фигуранты с применением насилия (наносили удары по голове) вымогали у потерпевшего деньги. О происходящем стало известно матери мальчика, она обратилась в полицию, — говорится в сообщении.

Достигший 14-летия подросток признал свою вину, а его дело передано в суд.