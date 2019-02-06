Путин встретился с победителями премии "Немалый бизнес"

Президент России Владимир Путин встретился с шестью победителями национальной премии "Немалый бизнес — 2019". Встреча прошла в представительском кабинете Кремля.

В беседе с предпринимателями глава государства отметил, что российские инженеры — лучшие в мире.

— То, что русские специалисты делают это лучше, чем в других странах, — это не новость. Это факт, — прокомментировал Путин слова одного из участников встречи о том, что наши инженеры пользуются спросом на Западе.

Также глава государства пожелал молодым предпринимателям успехов и заметил, что именно такие молодые и талантливые люди являются основой успешного развития России.