Салаты — роскошь? Стало известно, какие продукты подорожали в январе

Без учёта плодоовощной продукции цены на продовольственные товары возросли на 0,7% к предыдущему месяцу.

Росстат отметил в январе 2018 года рост цен на большинство видов плодоовощной продукции, включая помидоры и огурцы, а также на индейку и крупы, в том числе на пшено и гречку, уточняется в сообщении статистического ведомства.

По данным Росстата, продукты в январе подорожали на 1,3% к декабрю 2018 года. Без учёта плодоовощной продукции цены на продовольственные товары возросли на 0,7% к предыдущему месяцу.

В январе существенное удорожание отмечалось на большинство видов плодоовощной продукции. Так, помидоры подорожали на 17,2%, белокочанная капуста — на 14,1%, огурцы — на 13,4%, виноград — на 12,1%, картофель, репчатый лук и морковь — на 6,4–7,5% Росстат

При этом стоимость апельсинов уменьшилась на 2,5%, лимонов — на 0,4%, уточнили в ведомстве.

Также рост цен отмечался на все виды круп и бобовых. Больше всего подорожало пшено — на 3,9%, а также манная крупа (2,2%), овсянка и перловка (1,7%), гречка (1,5%).

— Среди прочих наблюдаемых продуктов существенно выросли цены на мясо индейки, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых), филе рыбное и муку — на 1,4–1,6%, — отметили в Росстате.

При этом в январе уменьшились цены на отечественную икру лососевых рыб (–1,3%) и на свинину (–0,4%).