Проблема с багажником. Volvo отзывает почти 170 тысяч машин по всему миру

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Проблема с багажником. Volvo отзывает почти 170 тысяч машин по всему миру

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Фото: ©РИА Новости/ Владимир Песня

Как сообщается, отзыв коснётся автомобилей модельного ряда XC60 2018–2019 годов производства.

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает 167 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с электроприводом двери багажника. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Речь идёт об автомобильном ряде XC60 2018–2019 годов производства.

Volvo предупреждает, что в холодный период элемент, который приводит двери багажника в движение, может отказать. В редких случаях возможно получение травм, однако таких случаев не зафиксировано.

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