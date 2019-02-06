Проблема с багажником. Volvo отзывает почти 170 тысяч машин по всему миру

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает 167 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с электроприводом двери багажника. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Речь идёт об автомобильном ряде XC60 2018–2019 годов производства.
Volvo предупреждает, что в холодный период элемент, который приводит двери багажника в движение, может отказать. В редких случаях возможно получение травм, однако таких случаев не зафиксировано.
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