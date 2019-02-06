В МЧС опровергли сообщения о пожаре на МНПЗ

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В МЧС опровергли сообщения о пожаре на МНПЗ

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 Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов

В ГУ МЧС по столице опровергли сообщения о пожаре на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. В ведомстве пояснили, что на МНПЗ происходит технологический процесс, и никакого возгорания там нет.

— Ничего не горит, там происходит технологический процесс, — сообщили Агентству городских новостей "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

Ранее в СМИ появилась информация о возгорании на МНПЗ.

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