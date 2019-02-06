Столичные спасатели вытащили лисицу, застрявшую на льдине в Москва-реке. Об этом сообщили в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Животное нашли случайные прохожие в районе Павелецкой набережной и сразу же вызвали спасателей.

Отмечается, что у животного ранена лапа, из-за чего оно вело себя агрессивно. Также на место происшествия выехали сотрудники службы передержки животных.