В Евросоюзе заявили, что для британцев в аду есть отдельный котёл

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В Евросоюзе заявили, что для британцев в аду есть отдельный котёл

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Глава Евросовета выразил надежду, что в ходе визита в Брюссель Тереза Мэй представит "реалистичные предложения" по выходу из ЕС.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил уверенность, что британцев, которые голосовали за выход из Евросоюза без сделки, ожидает отдельный котёл в аду. Его слова приводит издание The Guardian.

Интересно, как выглядит котёл в аду, приготовленный для тех, кто выступает за Брексит даже без набросков плана того, как выйти из ЕС с наименьшими потерями

Дональд Туск

Глава Евросовета выразил надежду, что в ходе визита в Брюссель 7 февраля премьер Британии Тереза Мэй представит "реалистичные предложения" по выходу. Туск добавил, что в Евросоюзе готовы к "вероятному фиаско", если Лондон решит покинуть объединение без соглашения. При этом, по его словам, сам он был бы рад, если бы Великобритания отказалась от Брексита.

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