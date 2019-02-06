На Украине рассказали, почему ж/д сообщение с Россией может прекратиться

Железнодорожное сообщение с Россией может быть полностью прекращено в силу "объективных" причин. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

— Мы видим, что пассажиропоток сам по себе умирает. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если такого решения не будет, то это произойдёт объективно, — сказал он.

Только за прошедший год, по его словам, пассажиропоток снизился на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что руководство украинских железных дорог (Укрзализныця) уведомило о сокращении периодичности курсирования поездов в Россию. Уже с пятого февраля поезда из Одессы и Харькова будут отправляться в Москву не ежедневно, а через день.

В конце прошлого года Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин инициативу о полном закрытии ж/д сообщения между двумя странами.