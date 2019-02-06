Медведев рассказал, какой предмет был его любимым в школе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что его любимым предметом в школе была химия. Об этом глава кабмина заявил на заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Я юристом стал, но мог бы химиком стать. У меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет Дмитрий Медведев

Он добавил, что по-прежнему имеет большое уважение к химии.