Медведев рассказал, какой предмет был его любимым в школе

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Медведев рассказал, какой предмет был его любимым в школе

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что его любимым предметом в школе была химия. Об этом глава кабмина заявил на заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Я юристом стал, но мог бы химиком стать. У меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет

Дмитрий Медведев

Он добавил, что по-прежнему имеет большое уважение к химии.

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