Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве

В будущем функции закрывающегося офиса будет выполнять отделение ведомства в столице Греции Афинах.

Служба гражданства и иммиграции США 29 марта закрывает офис в Москве из-за существенного спада объема работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Из-за сильного снижения объёма работы USCIS окончательно закрывает свой местный офис в Москве 29 марта. Последний день, когда офис будет открыт для граждан и будет принимать заявки, — 28 февраля, — уточняется в сообщении.

В будущем функции закрывающегося офиса будет выполнять отделение ведомства в столице Греции Афинах. Оно также будет отвечать за Армению, Азербайджан, Казахстан, Эстонию, Белоруссию, Грузию, Киргизию, Молдавию, Латвию, Литву, Туркменистан, Таджикистан, Украину и Узбекистан.

— Посольство США в Москве примет на себя некоторое ограниченное количество услуг, которые ранее оказывала USCIS частным лицам, проживающим в России, — добавили в ведомстве.

Служба гражданства и иммиграции Соединённых Штатов Америки отвечает за рассмотрение вопросов, которые касаются прошений об иммиграции и предоставлением убежища.