"И в голову не приходило". Медведев удивился статусу таблицы Менделеева в мире

Оказалось, что за рубежом порой не связывают Периодическую систему химических элементов с именем известного учёного.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что только недавно узнал о том, что Периодическая система химических элементов в ряде стран не носит имени выдающегося русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева. Об этом заявил на заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

— Понятно, мы жили в достаточно замкнутом обществе, у нас она всегда была менделеевская. Мне и в голову не приходило, что в мире наша периодическая система не носит имени Менделеева, — заявил Медведев.

По его мнению, название таблицы должно носить имя учёного и в других странах, а для этого приложить усилия нужно и представителям научного сообщества, и властям. Нет органа, который бы утвердил это название путём голосования, подчеркнул премьер.

— Я думаю, что в этот процесс должны включиться все: учёные, конечно, потому что на вас будут ориентироваться, но и, наверное, представители власти и представители бизнеса, — добавил политик.

Напомним, в 2019 году исполняется 150 лет со дня открытия периодического закона химических элементов. С инициативой проведения Международного года Периодической таблицы химических элементов выступили Российская академия наук, Российское химическое общество имени Менделеева и Минобрнауки. Инициативу России поддержали зарубежные страны, международные научные организации, а также более 80 национальных академий наук и научных обществ.