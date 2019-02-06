В Нижнем Новгороде десять человек отравились хлором в бассейне

Одного подростка 15 лет и двоих восьмилетних детей доставили в областную больницу.

Десять человек, в том числе шестеро детей, отравились хлором в бассейне фитнес-клуба в Нижнем Новгороде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

— На данный момент известно о 10 пострадавших — шести детях и четырёх взрослых. Шестерым пострадавшим (троим детям и троим взрослым) медицинская помощь оказана на месте, — говорится в сообщении.

В результате инцидента 15-летнего подростка и двоих восьмилетних детей увезли в областную детскую клиническую больницу №33. На место происшествия выехали медики, там же работают следователи, выясняющие обстоятельства случившегося.

Подобный случай произошёл в прошлом году, когда постояльцы ереванской гостиницы массово отравились хлором в бассейне.