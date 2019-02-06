Слуцкий заявил, что в бедности украинцев виноват лично Порошенко

Глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в своём телеграм-канале заявление президента Украины Петра Порошенко о вине Москвы в бедности украинцев.
— Опять очередная махровая ложь. Не Москва, а лично Порошенко под руководством своих западных кураторов приложил максимум усилий для разрыва российско-украинских хозяйственных связей и коопераций, —написал он.
По мнению депутата, таким образом Порошенко хочет набрать политических очков в преддверии выборов, однако вряд ли ему это сильно поможет.
Ранее в эфире местных СМИ, Пётр Порошенко обвинил в бедности украинцев Россию.
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