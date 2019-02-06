"Вопиющая ситуация". Беглов потребовал достроить здание скорой помощи в Колпино

Осмотрев объект, врио главы Петербурга возмутился, что он превратился в долгострой.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов возмутился затянувшимся строительством станции скорой помощи в Колпино и потребовал завершить работы. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Проектирование объекта началось в 2013 году. Согласно плану станцию скорой помощи должны были сдать в декабре 2018-го, однако до сих пор не построена даже половина здания.

Это вопиющая ситуация. Подрядчик срывает сроки — отставание уже 100 дней, качество проектной и рабочей документации исключительно низкое. При этом на стройке работает 4 человека Александр Беглов

Он отметил, что таким строителям в Петербурге не место, поэтому собирается сам проследить за тем, кому достаются госзаказы и новые участки. При этом Беглов возложил вину за срыв сроков строительства в том числе на профильных руководителей и ведомства.

Врио главы города поручил председателю Комитета по строительству Леониду Кулакову взять под личный контроль строительство объекта.