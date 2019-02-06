"Вопиющая ситуация". Беглов потребовал достроить здание скорой помощи в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов возмутился затянувшимся строительством станции скорой помощи в Колпино и потребовал завершить работы. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Проектирование объекта началось в 2013 году. Согласно плану станцию скорой помощи должны были сдать в декабре 2018-го, однако до сих пор не построена даже половина здания.
Это вопиющая ситуация. Подрядчик срывает сроки — отставание уже 100 дней, качество проектной и рабочей документации исключительно низкое. При этом на стройке работает 4 человека
Александр Беглов
Он отметил, что таким строителям в Петербурге не место, поэтому собирается сам проследить за тем, кому достаются госзаказы и новые участки. При этом Беглов возложил вину за срыв сроков строительства в том числе на профильных руководителей и ведомства.
Врио главы города поручил председателю Комитета по строительству Леониду Кулакову взять под личный контроль строительство объекта.
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