Чиновник Минобороны рассказал следствию о полученных взятках

Будучи начальником отдела департамента аудита госконтрактов, он получил две взятки — 30 и 35 миллионов рублей за согласование контракта.

Чиновник Министерства обороны РФ Юрий Ефимов рассказал следствию о взятках, которые он получил от главы судостроительной компании "Ак Барс" и депутата Госсовета Республики Татарстан Рената Мистахова.

Начальника отдела департамента аудита госконтрактов Ефимова арестовали в июле 2018 года вместе с главой департамента Максимом Куксиным по делу о коррупции. Как рассказал адвокат Ефимова Сергей Черняков, его подзащитный согласился на сделку со следствием.

— В своих показаниях Ефимов утверждает, что Мистахов, будучи директором Зеленодольского судостроительного завода, дал ему две взятки — 30 и 35 миллионов рублей — за согласование контракта и неснижение его цены. А уж за что и какие корабли — это я уже сказать не могу, — приводит его слова РИА "Новости".

Как отметил адвокат, Мистахов на очной ставке отрицал получение взяток, однако его дело было выделено в отдельное производство. Кроме того, Ефимов рассказал следователям о взятке, которую получил Куксин.