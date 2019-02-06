Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разработать единую социальную карту. Такое решение было принято после того, как ветераны Колпинского района пожаловались, что не всегда знают, какие именно выплаты им положены.

— Считаю, что должна быть социальная карта, где каждый чётко знает о своих льготах. И этой картой можно воспользоваться. Потому что не все могут знать какие-то (выплаты. — Прим. Лайфа), что ему положены, но это ему и не надо, это должно беспокоить исполнительную власть, — приводит слова Беглова телеканал topspb.tv.

Жители района также обратили внимание на проблемы, которые связаны с льготными лекарствами. Врио губернатора отметил, что объём средств, выделяемых на их закупку, существенно увеличился, и пообещал разобраться со всеми причинами возникшей проблемы.

На встрече также была затронута тема установки в Колпино памятника детям войны. Беглов, в свою очередь, сказал, что относительно этой темы нужно провести общественные слушания и призвал предприятия принять участие в финансировании проекта.