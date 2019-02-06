В Москве для лечения онкобольных выделили более 15 млрд рублей

Контролировать реализацию распоряжения будет заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Власти Москвы выделили из резервного фонда бюджета столицы 15,6 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

— Выделить Департаменту здравоохранения города Москвы (...) средства в размере 15,6 млрд рублей в целях реализации (...) Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)", — говорится в документе.

В документе также указано, что контролировать реализацию распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина будет заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вместе с ней вопросом займётся руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

Как ранее писал Лайф, в 2018 году в мире почти 10 миллионов человек скончались от рака.