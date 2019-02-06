В Москве для лечения онкобольных выделили более 15 млрд рублей

Власти Москвы выделили из резервного фонда бюджета столицы 15,6 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
— Выделить Департаменту здравоохранения города Москвы (...) средства в размере 15,6 млрд рублей в целях реализации (...) Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)", — говорится в документе.
В документе также указано, что контролировать реализацию распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина будет заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вместе с ней вопросом займётся руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.
Как ранее писал Лайф, в 2018 году в мире почти 10 миллионов человек скончались от рака.
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