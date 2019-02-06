В аэропорту Венесуэлы обнаружили партию оружия из США

Оружие было найдено на складе международного аэропорта Валенсии на севере Венесуэлы.

Власти Венесуэлы обнаружили партию оружия и техники, которая прибыла в Боливарианскую Республику из США. Об этом сообщает заместитель министра гражданской безопасности Эндес Паленсия в своём твиттере.

✔19 fusiles

✔118 cargadores de fusil

✔4 porta fusil

✔3 miras para fusil

✔90 antenas de radio

✔6 teléfonos fueron hallados en el patio de almacenamiento del aeropuerto de Valencia los cuales ingresaron al país el #3Feb en el Air Bus N881YV procedente de Miami,EEUU #5Feb pic.twitter.com/5wnBFnxaFt — GD Endes Palencia Ortiz (@PalenciaEndes) 5 февраля 2019 г.

На складе международного аэропорта Валенсии были найдены и изъяты 19 винтовок, 118 магазинов для них, четыре ремня, три прицела, 90 радиоантенн и шесть смартфонов iPhone.

Сообщается, что груз прибыл в Венесуэлу в воскресенье, 3 февраля, из Майами. Власти республики начали расследование по данному факту.