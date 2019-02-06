В аэропорту Венесуэлы обнаружили партию оружия из США

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В аэропорту Венесуэлы обнаружили партию оружия из США

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Оружие было найдено на складе международного аэропорта Валенсии на севере Венесуэлы.

Власти Венесуэлы обнаружили партию оружия и техники, которая прибыла в Боливарианскую Республику из США. Об этом сообщает заместитель министра гражданской безопасности Эндес Паленсия в своём твиттере.

На складе международного аэропорта Валенсии были найдены и изъяты 19 винтовок, 118 магазинов для них, четыре ремня, три прицела, 90 радиоантенн и шесть смартфонов iPhone.

Сообщается, что груз прибыл в Венесуэлу в воскресенье, 3 февраля, из Майами. Власти республики начали расследование по данному факту.

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