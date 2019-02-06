Семь собак отравили в селе оленеводов в Мурманской области

В селе Ловозеро традиционно проживают саамские оленеводы. Полиции предстоит выяснить, имеет ли случившееся отношение жестокому обращению с животными.

В селе Ловозеро Мурманской области произошло массовое отравление собак, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областной веткомитет.

— Администрацией муниципального образования с. Ловозеро совместно с представителями полиции ведутся совместные мероприятия по факту жестокого обращения с животными, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в селе Ловозеро традиционно проживают саамские оленеводы. Погибло минимум семь животных, двух собак удалось спасти. Полиции предстоит выяснить, подпадает ли случившееся в Ловозере под закон о защите животных.

Как ранее писал Лайф, в Подмосковье спасли рожавшую в сугробе бездомную собаку.