Турция приветствует решение России об отмене виз для ряда граждан

МИД Турции приветствует указ президента России Владимира Путина об отмене виз для нескольких категорий граждан страны. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.
— Мы с удовлетворением приветствуем подписание сегодня президентом РФ Владимиром Путиным указа об отмене виз для граждан Турции со спецпаспортами и профессиональных водителей, осуществляющих международные автоперевозки, — цитирует РИА "Новости" заявление представителя ведомства.
Отмечается, что данное решение стало результатом российско-турецких консультаций по консульским вопросам.
Анкара также выразила надежду, что переговорный процесс продолжится и в конце концов визовый режим полностью перестанет действовать в отношении населения Турции.
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