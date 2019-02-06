Украина потребовала от AFP исправить карту с российским Крымом

Читайте также

Украина потребовала от AFP исправить карту с российским Крымом

3

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Посольство Украины во Франции потребовало от французского агентства AFP исправить ситуацию якобы с некорректным изображением на карте. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

4 февраля AFP опубликовало в своём твиттере карту, на которой Крым изображён частью России.

В посольстве добавили, что надеются на "адекватный ответ" и что такой случай в будущем не повторится.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×