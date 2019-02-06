Украина потребовала от AFP исправить карту с российским Крымом

Посольство Украины во Франции потребовало от французского агентства AFP исправить ситуацию якобы с некорректным изображением на карте. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

AFP graphic showing countries that support Venezuela's President Nicolas #Maduro and those that have recognised Juan #Guaido as interim president. pic.twitter.com/mympgufdc1 — AFP news agency (@AFP) 5 февраля 2019 г.

4 февраля AFP опубликовало в своём твиттере карту, на которой Крым изображён частью России.

В посольстве добавили, что надеются на "адекватный ответ" и что такой случай в будущем не повторится.