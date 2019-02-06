Украина провела учения в Азовском море

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Украина провела учения в Азовском море

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Фото: © Госпогранслужба Украины. 

По легенде судно-нарушитель игнорирует запросы корабля Морской охраны и катеров ВМС и совершает опасные манёвры на большой скорости.

Пограничники Украины совместно с ВСУ провели учения в Азовском море. Об этом сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.

— По легенде судно-нарушитель игнорирует запросы <…> корабля Морской охраны и катеров ВМС и совершает опасные манёвры на большой скорости, — говорится в сообщении.

Военнослужащие Украины во время учений отразили "высадку диверсионных групп" на берег.

Стоит добавить, что украинская сторона не впервые проводит учения в этом регионе. Ранее в ноябре ВСУ отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу, а также минирование побережья Азовского моря. Дмитрий Белик — депутат Госдумы от Крыма — назвал эти учения провокацией, которая направлена против России.

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