В Италии поддержали предложение Лаврова по Венесуэле

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В Италии поддержали предложение Лаврова по Венесуэле

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Фото: © Flickr/Dmitry Dzhus

Ранее глава МИД РФ раскритиковал слова Дональда Трампа о возможном военном вторжении в южноамериканскую страну.

Италия поддерживает предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах и выступает против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы. Об этом заявил заместитель главы итальянского МИД Гульельмо Пикки в беседе с РИА "Новости".

— Мы оценили недавнее заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о предложении международного посредничества и поиске дипломатического решения кризиса, — сказал Пикки.

По его словам, Италия против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, но проблема в том, что мировое сообщество признало только выборы в Национальную ассамблею, а не выборы президента.

Напомним, Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова помочь наладить диалог между властями Венесуэлы, а заявление президента США Дональда Трампа о возможном военном вторжении в южноамериканскую страну, по его мнению, "подрывает все основы международного права.

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