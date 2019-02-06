МИД Украины подтвердил, что ОБСЕ включила россиянок в число наблюдателей

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство не готово передать анкеты женщин в Центризбирком.

В список долгосрочных наблюдателей на выборах президента Украины ОБСЕ включила двоих россиянок. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Как уточняется, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах.

— В заявку, которая была передана в электронном виде (то есть мы не имеем оригиналов этой заявки), включены два долгосрочных наблюдателя от Российской Федерации. Это молодые женщины — обращаю на это внимание, потому что россияне очень хорошо знают, что российских мужчин (на территорию Украины. — Прим. Лайфа) не пускают. Поэтому они сознательно подали двух молодых женщин. Одна 1990 года рождения, другая 1985 года, — цитирует его слова "Укринформ".

При этом дипломат отметил, что при встрече с главой миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Питером Тайлером сотрудники ведомства дали ему понять, что министерство не передаст анкеты россиянок в Центризбирком.

Ранее Лайф сообщал, что в СМИ появилась информация о том, что ОБСЕ приняла решение о включении анкет гражданок России несмотря на то, что украинский МИД требовал не принимать заявки "о регистрации наблюдателей от страны-агрессора".