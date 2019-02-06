Ещё одного ребёнка госпитализировали после отравления хлором в Нижнем Новгороде

Число госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Нижнем Новгороде достигло пяти человек, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ЧП случилось сегодня, 6 февраля. Всего пострадало 10 человек. Шестерым оказали медпомощь на месте, а троим детям и одному взрослому потребовалась госпитализация.

Отмечается, что доставленному в больницу ребёнку стало плохо дома, и родители вызвали скорую.

— На контроле у регионального Министерства здравоохранения находятся и остальные посетители бассейна фитнес-клуба, которые после происшествия были отпущены домой, — указывается в сообщении регионального Минздрава.

По факту отравления в бассейне СК возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".